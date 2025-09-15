HomeNews

Watch Juventus vs Borussia Dortmund Live Streaming Free

By Time Soccer

On September 16, 2025, Juventus will take on Borussia Dortmund at Allianz Stadium in Turin, playing in the UEFA Champions League. Both teams come into the match following victories in their domestic leagues, demonstrating impressive scoring capabilities (Juventus: 4-3 win against Inter Milan, Dortmund: 2-0 against Heidenheim). The Juventus vs Borussia Dortmund match will kick off at 20:00 UK Time.

Allianz Stadium, Torino
Juventus vs Borussia Dortmund date & kick-off time

  • Competition: UEFA Champions League
  • Game Day: Tuesday, 16 September 2025
  • Kick-off: 20:00 UK Time
  • Stadium: Allianz Stadium, Torino

How to watch Juventus vs Borussia Dortmund on TV

  • UK: discovery+, Amazon Prime Video, discovery+ App, TNT Sports 2
  • USA: Paramount+, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, TUDN USA, UniMás
  • Germany: Amazon Prime Video
  • Italy: SKY Go Italia, NOW TV, Sky Sport 252, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
  • Australia: Stan Sport
  • Canada: DAZN Canada, Amazon Prime Video

Juventus vs Borussia Dortmund probable squads

Juventus lineup:

  • Goalkeeper: Michele Di Gregorio
  • Defenders: Federico Gatti, Bremer, Lloyd Kelly
  • Midfielders: Pierre Kalulu, Manuel Locatelli, Khéphren Thuram, João Mário, Teun Koopmeiners
  • Forwards: Kenan Yildiz, Jonathan David

Borussia Dortmund lineup:

  • Goalkeeper: Gregor Kobel
  • Defenders: Julian Ryerson, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini
  • Midfielders: Yan Couto, Pascal Groß, Felix Nmecha, Daniel Svensson
  • Forwards: Karim Adeyemi, Serhou Guirassy, Maximilian Beier
