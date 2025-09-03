HomeFootball on TV

Argentina vs Venezuela Live Stream: Free link, How to watch on TV

By Time Soccer

Buenos Aires’ Estadio Mâs Monumental will host the 2026 FIFA World Cup Qualifier football match between Venezuela and Argentina on September 5, 2025. This was an important game since it was probably Argentina’s final home World Cup qualifier with Messi. The Argentina vs Venezuela match will kick off at 00:30 UK Time.

Soccer ball

Argentina vs Venezuela date & kick-off time

  • Competition: CONMEBOL World Cup qualification
  • Game Day: Friday, 5 September 2025
  • Kick-off: 00:30 UK Time
  • Stadium: Estadio Mâs Monumental, Buenos Aires

Where to watch Argentina vs Venezuela

  • UK: Premier Sports Player, Amazon Prime Video, Premier Sports 1
  • USA: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO
  • Canada: N/A
  • Australia: SBS On Demand
  • Argentina: TyC Sports Play, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina
  • Venezuela: Venevision

Argentina’s next matches on TV

Date/CompetitionMatch/VenueTV Channels
Fri, 5 Sep
World Cup		Argentina vs Venezuela
Estadio Mâs Monumental		fuboTV,
Amazon Prime Video
Wed, 10 Sep
World Cup 		Ecuador vs Argentina
Estadio Monumental Banco Pichincha		Fanatiz USA,
Amazon Prime Video

You can watch this match live online for free and see the Argentina highlights of the goals.

Time Soccerhttps://timesoccertv.com
Time Soccer is a collective of individuals who are united by a passion for football. Our goal is to provide you with insightful analysis, engaging video highlights and up-to-date coverage of matches.

Latest Full Matches

Load more

Upcoming Matches

Load more
© 2007-2025 Time Soccer