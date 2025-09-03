Buenos Aires’ Estadio Mâs Monumental will host the 2026 FIFA World Cup Qualifier football match between Venezuela and Argentina on September 5, 2025. This was an important game since it was probably Argentina’s final home World Cup qualifier with Messi. The Argentina vs Venezuela match will kick off at 00:30 UK Time.
Argentina vs Venezuela date & kick-off time
- Competition: CONMEBOL World Cup qualification
- Game Day: Friday, 5 September 2025
- Kick-off: 00:30 UK Time
- Stadium: Estadio Mâs Monumental, Buenos Aires
Where to watch Argentina vs Venezuela
- UK: Premier Sports Player, Amazon Prime Video, Premier Sports 1
- USA: fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, ViX, UNIVERSO
- Canada: N/A
- Australia: SBS On Demand
- Argentina: TyC Sports Play, Telefe Argentina, TyC Sports Argentina
- Venezuela: Venevision
Argentina’s next matches on TV
|Date/Competition
|Match/Venue
|TV Channels
|Fri, 5 Sep
World Cup
|Argentina vs Venezuela
Estadio Mâs Monumental
|fuboTV,
Amazon Prime Video
|Wed, 10 Sep
World Cup
|Ecuador vs Argentina
Estadio Monumental Banco Pichincha
|Fanatiz USA,
Amazon Prime Video
You can watch this match live online for free and see the Argentina highlights of the goals.