Copa America 2024 TV Schedule: Dates, Times, and Channels for Every Match

The famous and very competitive Copa America title is up for grabs again this summer. The South American version of Euro 2024 began in 1916, almost 50 years before the first European Championships and 14 years before the first World Cup.

The 2024 Copa America is scheduled to be held from June 20 to July 14. It will showcase a total of 32 games, that include 24 national teams arranged into 4 groups, with four teams in each group. The tournament kicks off with Argentina, led by the everlasting Lionel Messi, taking on Canada in Atlanta.

Here are the dates, times and other information for all 32 matches of the 2024 Copa América:

Group Stage

Thursday, June 20

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group A

8:00 pm #1 Argentina vs Canada

Mercedes Benz Stadium, Atlanta UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Friday, June 21

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group A

8:00 pm #2 Peru vs. Chile

AT&T Stadium, Arlington UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN

Saturday, June 22

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group B

6:00 pm #3 Ecuador vs Venezuela

Levi’s Stadium, Santa Clara UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN Group B

9:00 pm #4 Mexico vs Jamaica

NRG Stadium, Houston UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Sunday, June 23

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group C

6:00 pm #5 United States vs Bolivia

AT&T Stadium, Arlington UK: Premier Sports 1

US: FOX, Univision/TUDN Group C

9:00 pm #6 Uruguay vs Panama

Hard Rock Stadium, Miami Gardens UK: Premier Sports 1

US: FOX, Univision/TUDN

Monday, June 24

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group D

6:00 pm #7 Colombia vs Paraguay

NRG Stadium, Houston UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN Group D

9:00 pm #8 Brazil vs Costa Rica

SoFi Stadium, Inglewood UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN

Tuesday, June 25

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group A

6:00 pm #9 Peru vs Canada

Children’s Mercy Park, Kansas City UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN Group A

9:00 pm #10 Chile vs Argentina

Metlife Stadium, East Rutherford UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Wednesday, June 26

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group B

6:00 pm #11 Ecuador vs Jamaica

Allegiant Stadium, Las Vegas UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN Group B

9:00 pm #12 Venezuela vs Mexico

SoFi Stadium, Inglewood UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Thursday, June 27

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group C

6:00 pm #13 Panama vs United States

Mercedes Benz Stadium, Atlanta UK: Premier Sports 1

US: FOX, Univision/TUDN Group C

9:00 pm #14 Uruguay vs Bolivia

Metlife Stadium, East Rutherford UK: Premier Sports 1

US: FOX, UniMas/TUDN

Friday, June 28

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group D

6:00 pm #15 Colombia vs Costa Rica

State Farm Stadium, Glendale UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN Group D

9:00 pm #16 Paraguay vs Brazil

Allegiant Stadium, Las Vegas UK: Premier Sports 1

US: FS1, UniMas/TUDN

Saturday, June 29

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group A

8:00 pm #17 Argentina vs Peru

Hard Rock Stadium, Miami Gardens UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN Group A

8:00 pm #18 Canada vs Chile

Exploria Stadium, Orlando UK: Premier Sports 1

US: FS2, UniMas

Sunday, June 30

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group B

8:00 pm #19 Jamaica vs Venezuela

Q2 Stadium, Austin UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN Group B

8:00 pm #20 Mexico vs Ecuador

State Farm Stadium, Glendale UK: Premier Sports 1

US: FOX, UniMas

Monday, July 1

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group C

9:00 pm #21 Bolivia vs Panama

Exploria Stadium, Orlando UK: Premier Sports 1

US: FS2, UniMas Group C

9:00 pm #22 United States vs Uruguay

Arrowhead Stadium, Kansas City UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Tuesday, July 2

Time(ET) Match/Venue TV Channel Group D

9:00 pm #23 Costa Rica vs Paraguay

Q2 Stadium, Austin UK: Premier Sports 1

US: FS2, UniMas Group D

9:00 pm #24 Brazil vs Colombia

Levi’s Stadium, Santa Clara UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Quarterfinals

Thursday, July 4

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 25

9:00 pm 1st Group A vs 2nd Group B

NRG Stadium, Houston UK: Premier Sports 1

US: FOX, Univision/TUDN

Friday, July 5

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 26

9:00 pm 1st Group B vs 2nd Group A

AT&T Stadium, Arlington UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Saturday, July 6

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 27

6:00 pm 1st Group C vs 2nd Group D

Allegiant Stadium, Las Vegas UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN Match 28

9:00 pm 1st Group D vs 2nd Group C

State Farm Stadium, Glendale UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Semifinals

Tuesday, July 9

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 29

8:00 pm Winner #25 vs Winner #26

Metlife Stadium, East Rutherford UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Wednesday, July 10

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 30

8:00 pm Winner #27 vs Winner #28

Bank of America Stadium, Charlotte UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Third Place Playoff

Saturday, July 13

Time(ET) Match/Venue TV Channel Match 31

8:00 pm Loser #29 vs Loser #30

Bank of America Stadium, Charlotte UK: Premier Sports 1

US: FS1, Univision/TUDN

Final

Sunday, July 14