Euro 2024 Fixtures: Full TV schedule, UK channels

The 2024 UEFA Euro 2024 is the 17th edition of the quadrennial international men’s football championship that will be held in Germany from June 14 to July 14, 2024.

Groups: Who are qualified?

For the first time in its history, the European Championship will expand to include 24 teams in six groups for the upcoming Euro 2024 tournament. This significant change marks a departure from the 16-team format used since the 2016 edition. The teams qualified through a qualifying competition played from March to November 2023. Who qualified

The 24 qualified teams will be drawn into 6 groups of 4 teams each (Groups A to F). During the group stage, each team will play three matches against the other teams in the same group. The top two teams from each group and the four best third-placed teams will advance to the round of 16.

The knockout phase will begin with the round of 16, followed by the quarterfinals, semifinals and final. The final will be played at the Olympiastadion in Berlin on July 14, 2024.

Group A Germany, Scotland, Hungary, Switzerland Group B Spain, Croatia, Italy, Albania Group C Slovenia, Denmark, Serbia, England Group D Poland, Netherlands, Austria, France Group E Belgium, Slovakia, Romania, Ukraine Group F Turkey, Georgia, Portugal, Czechia

How do I watch Euro 2024 in the USA and UK?

To watch Euro 2024 in the United States, you can tune in to FOX Sports, FuboTV, Univision, TUDN, and streaming services like ViX, DirecTV Stream, and Sling Blue.

In the UK, you can catch the tournament on BBC One and ITV1 channels, as well as streaming platforms offering coverage of the matches.

UEFA Euro 2024 TV Schedule

Below is the complete match schedule for Euro 2024, including the dates, venues, and kick-off times for all 51 matches.

Group Stage

Friday, June 14

Group A: Germany vs Scotland (Munich; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1)

Saturday, June 15

Group A: Hungary vs Switzerland (Cologne; 3 pm local / 9 am ET; ITV1)

Hungary vs Switzerland (Cologne; 3 pm local / 9 am ET; ITV1) Group B: Spain vs Croatia (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1)

Spain vs Croatia (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1) Group B: Italy vs Albania (Dortmund; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Sunday, June 16

Group D: Poland vs Netherlands (Hamburg; 3 pm local / 9 am ET; BBC One)

Poland vs Netherlands (Hamburg; 3 pm local / 9 am ET; BBC One) Group C: Slovenia vs Denmark (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1)

Slovenia vs Denmark (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1) Group C: Serbia vs England (Gelsenkirchen; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Monday, June 17

Group E: Romania vs Ukraine (Munich; 3 pm local / 9 am ET; BBC One)

Romania vs Ukraine (Munich; 3 pm local / 9 am ET; BBC One) Group E: Belgium vs Slovakia (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1)

Belgium vs Slovakia (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1) Group D: Austria vs France (Düsseldorf; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1)

Tuesday, June 18

Group F: Turkey vs. Georgia (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One)

Turkey vs. Georgia (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One) Group F: Portugal vs. Czechia (Leipzig; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Wednesday, June 19

Group B: Croatia vs. Albania (Hamburg; 3 pm local / 9 pm ET; ITV1)

Croatia vs. Albania (Hamburg; 3 pm local / 9 pm ET; ITV1) Group A: Germany vs. Hungary (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One)

Germany vs. Hungary (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One) Group A: Scotland vs. Switzerland (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Thursday, June 20

Group C: Slovenia vs. Serbia (Munich; 3 pm local / 9 pm ET; ITV1)

Slovenia vs. Serbia (Munich; 3 pm local / 9 pm ET; ITV1) Group C: Denmark vs. England (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One)

Denmark vs. England (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; BBC One) Group B: Spain vs. Italy (Gelsenkirchen; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1)

Friday, June 21

Group E: Slovakia vs. Ukraine (Düsseldorf; 3 pm local / 9 pm ET; BBC One)

Slovakia vs. Ukraine (Düsseldorf; 3 pm local / 9 pm ET; BBC One) Group D: Poland vs. Austria (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1)

Poland vs. Austria (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1) Group D: Netherlands vs. France (Leipzig; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Saturday, June 22

Group F: Georgia vs. Czechia (Hamburg; 3 pm local / 9 pm ET; BBC One)

Georgia vs. Czechia (Hamburg; 3 pm local / 9 pm ET; BBC One) Group F: Turkey vs. Portugal (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1)

Turkey vs. Portugal (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; ITV1) Group E: Belgium vs. Romania (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1)

Sunday, June 23

Group A: Switzerland vs. Germany (Frankfurt; 9 pm local / 3 pm ET; BBC)

Switzerland vs. Germany (Frankfurt; 9 pm local / 3 pm ET; BBC) Group A: Scotland vs. Hungary (Stuttgart; 9 pm local / 3 pm ET; BBC One)

Monday, June 24

Group B: Albania vs. Spain (Düsseldorf; 9 pm local / 3 pm ET; BBC)

Albania vs. Spain (Düsseldorf; 9 pm local / 3 pm ET; BBC) Group B: Croatia vs. Italy (Leipzig; 9 pm local / 3 pm ET; BBC)

Tuesday, June 25

Group D: France vs. Poland (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; BBC)

France vs. Poland (Dortmund; 6 pm local / 12 pm ET; BBC) Group D: Netherlands vs. Austria (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; BBC)

Netherlands vs. Austria (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET; BBC) Group C: England vs. Slovenia (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1)

England vs. Slovenia (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET; ITV1) Group C: Denmark vs. Serbia (Munich; 9 pm local / 3 pm ET; ITV4)

Wednesday, June 26

Group E: Ukraine vs. Belgium (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; BBC)

Ukraine vs. Belgium (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET; BBC) Group E: Slovakia vs. Romania (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; BBC)

Slovakia vs. Romania (Frankfurt; 6 pm local / 12 pm ET; BBC) Group F: Czechia vs. Turkey (Hamburg; 9 pm local / 3 pm ET; ITV)

Czechia vs. Turkey (Hamburg; 9 pm local / 3 pm ET; ITV) Group F: Georgia vs. Portugal (Gelsenkirchen; 9 pm local / 3 pm ET; ITV)

Round of 16

Saturday, June 29

37: 1A vs 2C (Dortmund; 9 pm local / 3 pm ET)

1A vs 2C (Dortmund; 9 pm local / 3 pm ET) 38: 2A vs 2B (Berlin; 6 pm local / 12 pm ET)

Sunday, June 30

39: 1B vs 3A/D/E/F (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET)

1B vs 3A/D/E/F (Cologne; 9 pm local / 3 pm ET) 40: 1C vs 3D/E/F (Gelsenkirchen; 6 pm local / 12 pm ET)

Monday, July 1

41: 1F vs 3A/B/C (Frankfurt; 9 pm local / 3 pm ET)

1F vs 3A/B/C (Frankfurt; 9 pm local / 3 pm ET) 42: 2D vs 2E (Düsseldorf; 6 pm local / 12 pm ET)

Tuesday, July 2

43: 1E vs 3A/B/C/D (Munich; 6 pm local / 12 pm ET)

1E vs 3A/B/C/D (Munich; 6 pm local / 12 pm ET) 44: 1D vs 2F (Leipzig; 9 pm local / 3 pm ET)

Quarterfinals

Friday, July 5

45: W39 vs W37 (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET)

W39 vs W37 (Stuttgart; 6 pm local / 12 pm ET) 46: W41 vs W42 (Hamburg; 9 pm local / 3 pm ET)

Saturday, July 6

47: W43 vs W44 (Berlin; 9 pm local / 3 pm ET)

W43 vs W44 (Berlin; 9 pm local / 3 pm ET) 48: W40 vs W38 (Düsseldorf; 6 pm local / 12 pm ET)

Semifinals

Tuesday, July 6

49: W45 vs W46 (Munich; 9 pm local / 3 pm ET)

Wednesday, July 7

50: W47 vs W48 (Dortmund; 9 pm local / 3 pm ET)

Final

Sunday, July 11